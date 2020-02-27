النني يستشهد بهازارد لإقناع صلاح بالبقاء في ليفربول

نصح محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي، محمد صلاح نجم ليفربول، بالبقاء مع الريدز، في ظل انتشار العديد من التقارير الإسبانية التي تشير إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جناح الفراعنة.

وقال النني خلال حواره مع شبكة «بي إن سبورت» التركية:«بالنسبة لي صلاح يلعب حاليًا مع أحد أفضل الفرق في العالم».

وأضاف:«صلاح نجم في ليفربول، إذا كنت مكانه فسأظل في ليفربول، ولديك هازارد كما ترى يعاني في ريال مدريد بعد انتقاله من تشيلسي».

وواصل:«ريال مدريد أكبر من ليفربول، وبرشلونة أيضا أكبر من ليفربول، لكن صلاح مستقر للغاية في ناديه الحالي».

وأكمل اللاعب المعار من نادي أرسنال:«لا أعرف ما يفكر به صلاح، ولكن بالتأكيد أتمنى بقائه في ليفربول».

وأتم اللاعب صاحب الـ27 عاما حديثه عن صلاح:«جماهير ليفربول تحبه، وبالتأكيد في طريقه ليصبح أسطورة الفريق».