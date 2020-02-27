هاردن ووستبروك يواصلان التألق ويقودان روكتس للفوز على جريزليز

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واصل جيمس هاردن وراسل وستبروك تألقهما وقادا هيوستون روكتس للفوز 140-112 على ضيفه ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأربعاء.

ومنذ رحيل كلينت كابيلا لاعب الارتكاز في السادس من فبراير واعتماد روكتس على تشكيلة أساسية معدل طولها هو الأقل بين جميع فرق البطولة فاز الفريق في ست مباريات مقابل هزيمتين.

وقرر مايك دي أنطوني مدرب روكتس تغيير أسلوب اللعب والاعتماد على لاعبين يمكنهم تسجيل رميات ثلاثية من أجل محاولة حصد اللقب بعد محاولات فاشلة في الأعوام الأخيرة.

وفي آخر خمسة مواسم خسر روكتس أربع مرات في الأدوار الإقصائية أمام جولدن ستيت وريورز الذي نال اللقب في ثلاثة مواسم منها.

وفي العام الماضي خسر روكتس 4-2 في الدور قبل النهائي للقسم الغربي بعدما تلقى هزيمة مؤلمة 4-3 في نهائي القسم في 2018.

وسجل روكتس 142 رمية ثلاثية في ثماني مباريات أقلها في الهزيمتين أمام فينكس صنز ويوتا جاز.

وأنهى صاحب الأرض الربع الأول متفوقا بنتيجة 35-17 على جريزليز الذي لم يتقدم مطلقا في المباراة.

وواصل روكتس سيطرته ليتقدم بفارق 26 نقطة بنهاية الشوط الأول بفضل 27 نقطة من هاردن و30 من وستبروك.

وارتفع الفارق إلى 35 نقطة لروكتس في بداية الربع الثالث قبل أن يحرز جريزليز 12 نقطة متتالية.

واستمرت محاولات جريزليز ليقل الفارق عن 15 نقطة لكن روكتس استفاق لينهي الربع الثالث بنتيجة 111-88.

واعتمد دي أنطوني على البدلاء في الربع الأخير ورغم ذلك وصل الفارق إلى 34 نقطة قبل دقيقة و20 ثانية من النهاية.

واكتفى وستبروك وهاردن بتسجيل ثلاث نقاط لكل منهما في الشوط الثاني.

وتصدر وستبروك قائمة مسجلي روكتس برصيد 33 نقطة من بينها رمية ثلاثية واحدة فيما سجل هاردن سبع رميات ثلاثية لينهي المباراة برصيد 27 نقطة.

ولم يتجاوز أي لاعب آخر في التشكيلة الأساسية للفريق 11 نقطة فيما أحرز البديل أوستن ريفرز 23 نقطة من بينها أربع رميات ثلاثية.

وكان ديلون بروكس الأكثر تسجيلا في صفوف جريزليز برصيد 22 نقطة.

وحقق روكتس فوزه الخامس على التوالي ليحافظ على المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 38 فوزا و20 هزيمة.

وزادت أوضاع جريزليز تعقيدا بعدما تلقى الخسارة الرابعة على التوالي لكنه حافظ على مكانه بين المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية إذ يأتي ثامنا في الغرب برصيد 28 فوزا و30 هزيمة.

لكن جريزليز يتقدم بانتصارين فقط على بورتلاند تريل بليزرز صاحب المركز التاسع الذي يملك 26 فوزا و33 خسارة.

واستفاد دالاس مافريكس من فوزه 109-103 على مستضيفه سان أنطونيو سبيرز ليتقدم بفارق ثمانية انتصارات على جريزليز بفضل ثلاثة أرقام مزدوجة من لوكا دونتيتش.

وأحرز دونتيتش 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة جاء نصفها في الربع الأول.

وتلقى ميامي هيت هزيمة مفاجئة 129-126 أمام ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز.

وبدا أن هيت في طريقه للفوز عندما تقدم بفارق 12 نقطة قبل أربع دقائق من النهاية لكن اكتفى بتسجيل خمس نقاط مقابل 20 نقطة لضيفه الذي انتزع انتصاره الثاني في آخر عشر مباريات.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لتيمبرولفز في ملعب هيت كما أنه الرابع في آخر أربع مواجهات بين الفريقين.

ورغم الهزيمة يحتل هيت المركز الرابع في القسم الشرقي برصيد 36 فوزا و22 خسارة فيما يأتي تيمبرولفز في المركز قبل الأخير في الغرب وله 17 فوزا مقابل 40 هزيمة.

وخرج جويل إمبيد بعد نحو سبع دقائق ونصف بسبب إصابة في الكتف ليخسر فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 108-94 أمام مستضيفه كليفلاند كافاليرز.

وتغلب واشنطن ويزاردز 110-106 على بروكلين نتس وتشارلوت هورنتس 107-101 على نيويورك نيكس.

وانتصر أورلاندو ماجيك 130-120 على أتلانتا هوكس.