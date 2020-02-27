الصحة العالمية: 73 حالة إصابة جديدة بكورونا في الشرق الأوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية، وجود ٧٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمنطقة الشرق الأوسط، خلال ٢٤ ساعة فقط، ليصبح العدد الإجمالي للحالات في الشرق الأوسط ٢١٧ حالة حتى مساء الأربعاء ٢٦ فبراير.

وأكدت المنظمة أن الإصابات الجديدة، شملت دخول دولة جديدة، وهي أفغانستان، حيث سجلت أول حالة بها، ولبنان حالتين، والإمارات العربية المتحدة ١٣ حالة، وجمهورية إيران ١٣٩ حالة بينهم ١٩ وفاة، والبحرين ٢٦ حالة، وسلطنة عمان ٤ حالات، والعراق ٥ حالات، والكويت ٢٦ حالة، بينما توجد حالة واحدة في مصر.

وأوضحت منطمة الصحة العالمية أن الأمراض المعدية يتم انتقالها من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الناتج عن العينين، والعطس، والرشح، والكحة، وأن أعراض الإصابة فيروس كورونا 2019 تشمل أعراض العدوى الشائعة مثل الحمى، والسعال، وضيق التنفس، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.

ووجهت المنظمة عددا من النصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية عن طريق تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، ويجب التخلص من المناديل في سلة مهملات مغلقة بالإضافة إلى طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.