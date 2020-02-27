ألمانيا تشعر بقلق إزاء خطط إسرائيل لبناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية

أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها العميق إزاء الإعلان الأخير الصادر عن الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً في تطوير المستوطنات في مربع الشبكة "E1" المهم استراتيجيا في المستقبل.

وأضافت الخارجية الألمانية -في بيان لها اليوم- أن بناء المستوطنات في منطقة "E1" يفصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، مما يجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه أكثر صعوبة بكثير.

ودعت الحكومة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن هذه الخطط ووقف التوسع الاستيطاني، الذي يتعارض مع القانون الدولي، داعية الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) للحوار، ومناشدة إياهما الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تجعل من الصعب بدء الحوار بعد تشكيل حكومة إسرائيلية.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي، لافتة إلى أن الحكومة الفيدرالية تغتنم هذه الفرصة لتؤكد من جديد أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على طرق 4 يونيو 1967، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقدس، التي تتفاوض عليها الأطراف.

ويقع المشروع الاستيطاني "E1" شرق مدينة القدس على مساحة 12 كيلومترا مربعا من أراضي قرى عناتا والطور والعيزرية وأبو ديس الفلسطينية.