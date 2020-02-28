أهلي جدة: لن نفرط في عمر السومة بأي ثمن لصالح الأهلي

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كشف المتحدث الرسمي باسم نادي أهلي جدة السعودي، حقيقة ما يتردد عن مساعي النادي الأهلي في التعاقد مع المهاجم عمر السومة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زيد فى تصريحات تليفزيونية لقناة "TEN": "عمر السومة من أهم لاعبينا، وهو مستمر معنا ولن ينتقل لأي فريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" لن نتخلى عن السومة بأي ثمن على الإطلاق، اللاعب متعلق بجماهير الفريق".

وتابع:"نركز حاليًا مع الفريق ونسعى لتحسين الأداء والنتائج، خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، خاصة أننا نعاني كثيرًا بسبب سوء التوفيق الذي يلازمنا، ومتمسكين بمعظم اللاعبين".

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.