هديل هلال

قال الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، إن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، لم تكن لديه أي نية للتوريث، متابعًا: «الرئيس كان يقول لي توريث إيه؟ هودي ابني النار؟»، وفقًا لروايته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «مبارك لم يتحدث عن التوريث»، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق كان يستنكر الشائعات المنتشرة حول هذا الأمر، بحسب ذكره.

https://youtu.be/aqvWoFpyS4U

وفي لقاء لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، قال الإعلامي مفيد فوزي، إن «مبارك» أجاب عن سؤال وجهه الإعلامي إليه عما إذا كان جمال مبارك سيعمل بالسياسة، قائلًا: «جمال والسياسة تعارف ليس أكثر أو أقل»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أن «مبارك» قال له «أشهد أنني لم أفكر لحظة أن يصبح جمال مسؤول عن مصر بعدي، وأنا لآخر قطرة من العمر سأظل في هذا المنصب»، مؤكدًا أن القول يعكس عدم رغبة الرئيس الأسبق في تولي ابنه جمال الرئاسة، بحسب قوله.

https://youtu.be/E-ZaQqpDhEk

وتُوفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض؛ وأعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وشُيع جثمان الرئيس الأسبق، في جنازة عسكرية، اليوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين بالدولة.