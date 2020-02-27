كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم الخميس، أنها تستهدف زيادة الإنتاج إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات خلال العام المالي 2021/2020.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار التخطيط لحفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حوالي 328 مليون دولار، وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 690 مليون دولار، ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث، وتوقيع 4 عقود تنمية بإجمالي منح 20 مليون دولار، كما مخطط تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالي 4 آبار بالإضافة إلى 38 بئر تنموى بإجمالي إنتاج أولي حوالي 537 مليون قدم مكعب يوميا.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة (إيجاس) أن قطاع البترول يواصل مسيرة النجاح والتنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وأصولها بشكل مستدام وزيادة عائداتها، وحسن إدارتها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف "رؤية مصر 2030"، حيث يُعد الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة، ويمثل شريانا رئيسيا للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات والأسمدة والحديد، بما يعظم من القيمة المضافة للغاز الطبيعي، كما يعد المصدر الرئيسي للطاقة لمحطات الكهرباء، حيث يمثل نسبة 96% من إجمالي احتياجات محطات الكهرباء في مصر وعليه ترتكز مسيرة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف ومعدلات النمو وتحسين الميزان التجاري والمساهمة في رفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأوضح الملا - في بيان اليوم الخميس - أنه يتم حالياً تنفيذ برامج عمل طموحة لتعظيم وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن عام 2019/ 2020 شهد طفرة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في ضوء خطة الوزارة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية من الغاز الطبيعي، مضيفا أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع نتيجة الانتهاء من عدة مشروعات فى مقدمتها حقل ظهر والمرحلة (9ب) وحقول ريفين.

وأشار وزير البترول إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في وضع استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات، وتنفيذ المشروعات الجديدة، وطرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية، مما يساهم في تخفيض الأعباء المالية، وتوفير العملة الصعبة لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.

وعن النجاحات التي حققتها اكتشافات الغاز في البحر المتوسط أكد الملا أنها شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة لتلك الاكتشافات، ووجه الملا بالاستدامة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية لاستيعاب كميات الغاز الإضافية، وتحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.

من جانبه، استعرض المهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة ما تم إنجازه خلال النصف الأول من عام 2019 /2020، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية، ويجري حفر 5 آبار أخرى بإجمالي استثمارات 234 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية بالإضافة إلى اتفاقيتين يجري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم، كما تم الانتهاء من تنفيذ واستكمال 8 مشروعات، ووضع 3 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات أولية مليار قدم مكعب يوميا.

وفي ما يخص استهلاكات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي، أشار إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل نحو 59% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) نحو 41%، مضيفا أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل شهدت طفرة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 630 وحدة سكنية وإمداد 31 عميل صناعي بالغاز الطبيعى و1045 مستهلك تجاري، كما تم تحويل حوالي 25 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي والانتهاء من إنشاء 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

واستعرض رئيس (إيجاس) المخطط تنفيذه خلاله النصف الثاني من عام 2019 /2020، حيث أشار إلى أنه من المخطط استكمال حفر الـ 5 آبار الاستكشافية والبدء في حفر 4 آبار لشركات أيوك والبرلس وإديسون وسى دراجون بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي استثمارات متوقعه حوالي 179 مليون دولار، وتنفيذ 3 مشروعات بإجمالي 9 آبار ووضع 5 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات إنتاج أولية حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، كما مخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 570 ألف وحدة سكنية وأنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ86 قرية ومنطقة جديدة سيدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 39 منها وباقي 47 منطقة، وتحويل 25 ألف سيارة وإنشاء 15 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وقال إنه من المستهدف خلال عام 2020/ 2021 توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة استثمارية نحو 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجاري، وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات.