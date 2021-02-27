الكويت تعرب عن تأييدها للموقف السعودي تجاه التقرير الأمريكي الخاص بخاشقجي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ردًا على التقرير الأمريكي الخاص بمقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي.



وقالت الخارجية الكويتية، في بيان أصدرته، صباح السبت، إن دولة الكويت تؤيد بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي.



واتهم تقرير استخباراتي أمريكي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على قتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، في عام 2018.



ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا رسميًا، أعربت فيها عن رفضها لهذا الاتهام، واصفة ما جاء في هذا التقرير بالاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة.