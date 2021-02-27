أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم تطعيم إجمالي 3.61 مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 133.925 جرعة من اللقاح في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 1.5 عام لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح. وبدأت أسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 8 أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.19 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 69.142.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.