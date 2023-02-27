التموين: أسعار اللحوم ستنخفض في رمضان ونستعد لضخ كميات كبيرة بالأسواق

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع السلع ستكون متوفرة مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في ضخ الدواجن بالأسواق والأسعار ستستمر في الانخفاض.

وأضاف خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك شحنة 50 ألف طن من الأرز ستدخل السوق الأيام القادمة ويليها شحنة بـ50 ألف طن آخرين، مؤكدا أن أسعار الأرز ستكون أقل من الوضع الحالي، وهناك وفرة في المعروض منه وسيتم ضخ شحنات جديدة بالأسواق.

ووجه المهندس عبدالمنعم خليل، رسالة إلى المصريين قبل قدوم شهر رمضان، قائلا: «بلاش نخزن السلع ولا نتكالب على المواد الغذائية والكميات الموجودة في السوق كبيرة، والمخزون الاستراتيجية آمن ولسة متعاقدين على كميات كبيرة من الزيوت أيضا، والقمح متوفر ونبيع للقطاع الخاص والقمح يكفينا لإبريل القادم مع بداية الموسم الجديد».

وعن أسعار اللحوم قال: «في رمضان المعروض كتير وأسعار اللحوم هتنزل وفي كمية كبيرة داخلة السوق المصرية عشان رمضان، وعارفين استهلاكنا كمصريين من اللحوم والدواجن والزيوت، ووزارة التموين لها دراسات واستراتيجيات وفي تنسيق بينا وبين الوزارات».