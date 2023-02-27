حط الرحال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي السابق قدمه بالعودة إلى المغرب، لتولي في ولاية ثانية القيادة الفنية لفريق الوداد المغربي.

وأعلن مجلس إدارة الوداد أمس الأحد، اسناد المهمة الفنية لجاريدو لخلافة التونسي مهدي النفطي الذي تمت إقالته من منصبه على خلفية النتائج التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتعد هذه هي المرة الثانية لجاريدو الذي يتولى فيها تدريب الوداد، بعد أن تمت إقالته بسبب سوء النتائج بشهر سبتمبر عام 2020، وذلك قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت آخر محطة تدريبية لجاريدو مطلع الموسم الجاري 2022-2023، مع فريق الإسماعيلي، قبل أن تتم إقالته فى شهر ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج، ليرحل عن الإسماعيلية.

وشهدت مسيرة جاريدو التدريبية، توليه تدريب 12 ناد، إل يونج - فياريال - كلوب بروج - ريال بيتيس - الأهلي - الاتفاق - الرجاء المغربي - العين الإماراتي - النجم الساحلي - الوداد المغربي - كاستييون - الإسماعيلي.

وحقق جاريدو أغلى ألقابه في مسيرته التدريبية مع الأهلي، بتتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2014، وفوزه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر لقب السوبر الإفريقي لصالح وفاق سطيف الجزائري.

ويحتل الوداد المركز الرابع في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة. بينما يتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط.

وفي الدوري المغربي يحتل الوداد المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر.