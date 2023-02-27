انعقاد مهرجان تونس للحرف اليدوية بالفيوم يومي 16 و17 مارس المقبل

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انعقاد فعاليات مهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، يومي 16 و17 مارس المقبل، بعد توقف دام لمدة 3 سنوات منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع مسئولي الجهات المشاركة بالمهرجان، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ومديري مديريات الصحة، والتربية التعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومدير عام الآثار، ومدير مرفق الإسعاف، ومدير عام العلاقات العامة بالمحافظة، ومدير عام السياحة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية.

وتناول الاجتماع عرضا لعددٍ من الأفكار المقترحة من مسئولي الجهات المشاركة، حول طريقة التجهيز والترتيبات بالتنسيق بين جميع الجهات، واستعراض برنامج المهرجان الذي يستهدف مشاركة عددا من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية بالمعرض والباكيات التي ستوفرها المحافظة، إضافة لعمل نحت ورسومات تحافظ على هوية القرية، وأعمال الجريد والسعف والخوص ومشغولات النسيج اليدوي من البيئة المحيطة، بجانب زيارة لمتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وفقرات للفلكلور الشعبي.

وقال محافظ الفيوم، إن قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، له دورا كبيرا في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.

وشدد المحافظ، على معالجة الطرق وتقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإعلانات غير المرخصة من على أعمدة الإنارة مع متابعة صيانتها، والتنسيق مع مسئولي المرور لتوفير السيولة المرورية اللازمة، والعمل من خلال الفريق الواحد بالتنسيق مع مسئولي السياحة، مع ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية للقرية.

وكشف الأنصاري، أنه سيتم دعوة محافظات "الجيزة، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح، والواحات"، للمشاركة في فعاليات المهرجان، كما سيتم تنظيم مجموعة من الرحلات لطلاب جامعة الفيوم، والمدارس، والمتميزين بكل الجهات، لزيارة المحميات والمناطق السياحية والأثرية والبيئية بالمحافظة، كما سيتم عمل مسابقة لاختار أفضل عارض وتكريمه في اليوم الختامي.

وأكد المحافظ على كل جهة من الجهات المشاركة، بضرورة إعداد مقترح بالأعمال التي ستقوم بها، والعمل على خروج المهرجان بالشكل اللائق ليحقق الهدف منه، كونه أحد نقاط الجذب السياحي بالمحافظة، موضحاً أن جميع الفعاليات والأنشطة التي سيتضمنها المهرجان ستقام بالجهود الذاتية دون تحمل المحافظة لأي نفقات.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة والعلاقات العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة بالمهرجان، وكذا عقد اجتماع مع ممثلي جمعية الخزافين بقرية تونس ومؤسسة حراس تونس، للإعداد والترتيب الجيد لخروج المهرجان بالشكل اللائق.