ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على مدير شركة سياحية بالبحيرة لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص، كما تم ضبط (5 صور ضوئية من تأشيرات السفر لبعض المواطنين، بعض الكروت الدالة على التعامل فى المجال السياحى باسم الشركة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.