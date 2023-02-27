أبو الغيط يدعو لتعزيز جهود الترجمة من الثقافات الأخرى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، اليساندرو بيترليتشانو، الناشر الروماني المتخصص في نقل الابداع العربي إلى اللغات الرومانية والروسية.

وأشاد أبو الغيط خلال اللقاء بدور بيترليتشانو المهم في بناء جسر عبر الثقافات من خلال عملية الترجمة، مشيراً إلى حاجة الثقافة العربية لتعزيز جهود الترجمة من الثقافات الأخرى، وكذلك العمل على ترجمة المنتج الثقافي العربي إلى اللغات الأكثر انتشاراً.

وتولى بيترليتشانو إصدار ترجمة روسية لكتابي الأمين العام للجامعة العربية، "شاهد على الحرب والسلام"، و"شهادتي"، اللذين يتضمنانِ مذكرات أبو الغيط حول جولات الصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام، وكذلك فترة توليه منصب وزير الخارجية من عام 2004 وحتى عام 2011.

يذكر أن كتابي أبو الغيط تُرجما لعدد من اللغات، أهمها الإنجليزية والإسبانية والصينية والرومانية.