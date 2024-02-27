ضبط ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية تحوي 27 قطعة سلاح ناري بأسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بحوزته 27 قطعة سلاح نارى بأسيوط.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن أسيوط، إلى إدارة عاطل له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط- ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

ضُبط المتهم وبحوزته (6 بنادق آلية، 8 طبنجات، 3 بنادق خرطوش، 10 فرد محلى، طلقات مختلفة الأعيرة، جهاز لاسلكى) و(الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية).

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.