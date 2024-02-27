محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض أهلا رمضان الذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع جهاز تنمية المدينة ومديرية التموين.

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية وياميش رمضان، ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

وتفقد محافظ الشرقية، أجنحة المعرض؛ للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة، والملابس والأحذية وياميش رمضان، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% عن مثيلاتها بالسوق.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة انتهت من إقامة معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيرا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس الأمناء، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية، وفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، والمهندس مصطفى عبدالقادر، مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان.