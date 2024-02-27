الأردن يرسل طائرتين محملتين بـ40 طنا من المواد الصحية إلى غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) طائرتين من المواد الصحية إلى قطاع غزة.

وجرى إرسال الطائرتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ليتم إدخال حمولتيهما من خلال معبر رفح بجمهورية مصر العربية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الثلاثاء، حملت الطائرتان على متنهما ما يزيد عن 40 طنا من الطرود الصحية ليصار إلى توزيعها على النساء في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الهيئة تتعاون مع مختلف الهيئات الأممية كل حسب اختصاصه لتأمين كل الشرائح وخدمة الفلسطينيين في غزة.

ووصل عدد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي إلى الفلسطينيين في غزة لـ60 طائرة، من ضمنها 15 عملية إنزال جوي، بالإضافة إلى الجسر البري الذي تم إرسال 380 شاحنة من خلاله.