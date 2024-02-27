 باتروشيف يبحث مع راؤول كاسترو التعاون في قطاع الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باتروشيف يبحث مع راؤول كاسترو التعاون في قطاع الأمن

راؤول كاسترو
راؤول كاسترو

نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 9:04 ص

استقبل زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو، أمس الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور هافانا، وبحث معه قضايا التعاون الروسي الكوبي في المجال الأمني.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: " استقبل زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو في هافانا، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. وخلال اللقاء ناقش الجانبان، مختلف قضايا التعاون الروسي الكوبي في مجال الأمن".

ووفقا للبيان، أكد نيكولاي باتروشيف لراؤول كاسترو أن موسكو تظل ملتزمة بروح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


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