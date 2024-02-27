بوكيتينو: أحظى بدعم وثقة ملاك نادي تشيلسي

أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عن ثقته في دعم ملاك النادي له، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يتحكم في مصيره بعد خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة النهائية.

وزادت الانتقادات على بوكيتينو بعد إنفاق أموال باهظة على صفقات تشيلسي خاصة بعد خسارة المباراة النهائية أمام فريق ليفربول الذي اعتمد على عدد كبير من العناصر الشابة لتعويض غياب نجومه المصابين.

ويستعد تشيلسي الذي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمواجهة ليدز يونايتد غدا الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء "لقد التقيت بملاك النادي وتبادلنا التحية بعد المباراة النهائية وتحدثنا سويا عن وجهة نظرنا في المباراة وإهدار الفرص التي كانت كفيلة بالفوز باللقب، لأنني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة خلال 90 دقيقة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد صنعنا الكثير من الفرص ولكن للأسف لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية وهذه مشكلة منذ بداية الموسم".

وتابع "لقد أبدى ملاك النادي دعمهم لي وبعد المباراة تلقيت رسالة رقيقة من (تود بويلي)".

وبسؤاله هل ستمنحه إدارة النادي الوقت لتحسين الأداء والنتائج، أجاب بوكيتينو "القرار ليس بيدي، علاقتي جيدة بملاك النادي والمدير الرياضي لكن الأمر متروك لهم لطرح الثقة بي من عدمها، فهذا القرار لا يخص أي مدرب".