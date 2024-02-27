مقربون للمعارض الروسى أليكسي نافالني: السلطات الروسية أحبطت خططنا لإقامة مراسم التأبين

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قال مقربون للمعارض الروسى الراحل أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء: "السلطات الروسية أحبطت خططنا لإقامة مراسم لإحياء ذكرى وتأبين أشهر معارض روسي في مكان عام".

وذكرت كيرا يارمش المتحدثة باسم نافالني أن دور الجنائز وقاعات الفعاليات العامة التي كان من المفترض أن تساعد في إقامة المراسم الأسبوع الجاري ذكرت كلها أنها محجوزة أو، في بعض الحالات، رفضت بمجرد ذكر اسم نافالني.

وكتبت عبر منصة إكس: "نبحث منذ الأمس عن مكان يمكننا فيه تنظيم فعالية وداع لأليكسي. طلبنا معظم قاعات الجنائز الخاصة والعامة والأماكن التجارية".

وأعلنت السلطات الروسية وفاة المعارض الروسي المناهض للفساد والمنتقد الشديد للرئيس فلاديمير بوتين في 16 فبراير خلال قضاء عقوبة طويلة بالسجن في مستعمرة عقابية في سيبيريا.

ورغم عدم اتضاح ملابسات وفاته، ذكرت حكومات غربية أنها تحمل بوتين المسئولية.