محكمة روسية تقضى بحبس الناشط الحقوقي أوليج أورلوف لمدة عامين ونصف

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قضت محكمة روسية بحبس الناشط الحقوقي أوليج أورلوف، لمدة عامين ونصف لانتقاده الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وخلصت محكمة موسكو اليوم الثلاثاء إلى إدانة أورلوف (70 عاما) الذي ترأس في السابق منظمة ميموريال الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بتكرار "تشويه سمعة" الجيش الروسي.

وأظهر فيديو نشرته المنظمة أورلوف وهو مقيد بالأصفاد في قاعة المحكمة بعد الإعلان عن الحكم.

ويعد أورلوف شخصا مضطهدا سياسيا. وقد حضر عدة دبلوماسيين غربيون جلسة المحكمة في موسكو اليوم.

وكان أورلوف قد عارض في 2022 الحرب الروسية في أوكرانيا في مقالة تحمل عنوان "أرادوا الفاشية، وقد تحققت لهم".

وتحدث في المقالة بوضوح عن معاناة الأوكرانيين. وبعد ذلك، بدأت محاكمة علنية ضد أورلوف في روسيا، استمرت عدة أشهر.