أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن الشرطة، بإصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة في منطقة تقاطع كركور في برديس حنا قرب حيفا اليوم الخميس، جراء حادث دهس، فيما استشهد المنفذ.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن منفذ عملية الدهس فلسطيني من الداخل يبلغ من العمر 24 عامًا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث "قد يكون عملية دهس معادية".

في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم "تحييد" المنفذ وهو على قيد الحياة، في إشارة إلى اعتقاله، قرب مستوطنة "غان شموئيل" القريب من موقع الحادث.

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الشرطة أن "منفذ حادثة الدهس في تقاطع كركور صدم رجال الشرطة واصطدم بسيارة وتم إطلاق النار عليه وقتله".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "فتح تحقيق في حادث دهس وقع عند مفرق كركور، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة".