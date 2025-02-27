إصابة طفلة بجروح خطيرة إثر قصف مسيرة للاحتلال وسط رفح الفلسطينية

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أصيبت طفلة، اليوم الخميس، بجروح خطيرة إثر قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطفلة أصيبت بجروح خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

واستمرت الخروقات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة في اليوم الـ39 من وقف إطلاق النار.

وبحسب وكالة «معا»، أصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال ثلاث غارات جنوب وشرق مدينة خان يونس بزعم استهداف مكان أطلق منه صاروخ وسقط في نفس المكان.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة خان يونس جثماني شهيدين من منزلين لعائلة «السوري» بمنطقة الحاووز، ومنزل لعائلة «الأسطل» بمنطقة البلد.

وارتقى شهيدان جراء انفجار مخلفات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.