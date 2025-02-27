بدأ ممثلو روسيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات- حسب وكالة سبوتنك الروسية.

كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أمس انطلاق المباحثات اليوم قائلاً في تصريحات صحفية، : "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة في إسطنبول ستناقش "القضايا التشغيلية" المتعلقة بسفارتيهما وقنصليتيهما.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات اليوم لشبكة سي ان ان الأمريكية أن "الوفدين من الولايات المتحدة وروسيا سيجتمعان في تركيا لمناقشة القضايا التشغيلية المتعلقة بسفارتيهما وقنصليتيهما، ولا توجد قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست موضوعة على طاولة النقاش".

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن "جدول الأعمال سيتضمن قضايا التوظيف والتأشيرات والخدمات المصرفية الدبلوماسية ومواضيع تقنية أخرى".

يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد أكد أن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم للمبادرات الرامية إلى حل النزاع في أوكرانيا، وهي تدعم هذه العملية بمشاركة جميع الأطراف.

كانت الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، وناقشت سبل إنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات في أوكرانيا، والقضايا الثنائية، وسبل إصلاح العلاقات بين البلدين، بما في ذلك تخفيف العقوبات الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري، حيث من المتوقع أن تمهد المحادثات الطريق أمام قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.