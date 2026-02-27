انطلاق ليالي رمضان بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

- إنشاد ومعرض فني واكتشاف مواهب في افتتاح ليالي رمضان بالإسكندرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برنامجها المركزي بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والمنفذ من خلال فرع ثقافة الإسكندرية حتى 19 رمضان، في إطار خطة وزارة الثقافة.

شهدت الفعاليات حضور محمد حمدي، رئيس الإقليم، الفنانة د. منال يمني مدير فرع ثقافة الإسكندرية، الفنانة أماني علي عوض مدير قصر ثقافة الأنفوشي، لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، ورباب محمد، مدير المكتب الفني، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهلت الفعاليات بتفقد الحضور للمعرض الفني نتاج ورش القوافل الثقافية بالإسكندرية لقصر ثقافة برج العرب، وتنوعت المعروضات بين مشغولات يدوية بالخرز، وأشكال فنية وميداليات مصنوعة من الريزن والكونكريت، وماكيتات لمساجد ومعلقات تعكس الأجواء الرمضانية، إلى جانب تابلوهات ديكوباج، ومفارش كروشيه، وحقائب من الجلد الطبيعي والخيش، وألعاب للأطفال من الصلصال الفوم، وغيرها.

وأشاد الحضور بمستوى للأعمال المعروضة، مؤكدين أنها تعكس حجم الجهد المبذول في الورش الفنية، وتبرز طاقات إبداعية واعدة، كما أثنوا على التنوع الفني والاهتمام بالتفاصيل وجودة التنفيذ، معتبرين المعرض نموذجا ناجحا لدور القوافل الثقافية في دعم الحرف اليدوية وتنمية المهارات للفئات المختلفة.

أعقب ذلك فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والإنشاد نفذتها سحر أبو شادي، مسئول الفرق الفنية، وقدم أحمد صابر مسئول العلاقات العامة، مسابقة ثقافية للأطفال تلاها توزيع جوائز عينية على الفائزين، وكتب من إصدارات الهيئة.

واختتم اليوم مع عرض لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، قدمت خلاله باقة من الأغاني الدينية والابتهالات استمرت لأكثر من ساعة منها: من مكة للمدينة، حبوا النبي، أهلا وسهلا، يا رسول الله، سيدنا النبي، الرضا والنور، مشتاقلك يا نبينا، يا مدد يا مدد، بالإضافة إلى فقرة ابتهالات بمشاركة المنشدين محمد علام، نورهان إيهاب، أحمد الشيمي، شهد جمال، أحمد بخيت، ويوسف مدحت.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، احتفالا بالشهر الفضيل، وتتواصل اليوم الجمعة مع أمسية ثقافية بمشاركة الشاعرين جابر بسيوني، وعبد المنعم سالم، إلى جانب مسابقة ثقافية، وعرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وآخر لفرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات.