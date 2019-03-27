الرئيس التونسي: قرار ترامب حول الجولان قرار امريكي ولا يلزم العالم

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات السعودية التونسية في أعلى مستوى.

وقال الرئيس التونسي، في تصريح خاص لقناة ( العربية) الإخبارية، إن المعارضة التونسية لا تعكس موقف تونس في الهجوم على السعودية.

وحول أزمة الجزائر، أكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بواجبه لكن الشعب يريد وضع حد لهذه التجربة.

وتعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، أشار السبسي إلى أن قرار الجولان قرار أمريكي ولا يلزم العالم.

وحول سوريا، قال الرئيس التونسي إنه تم تجميد عضوية سوريا بقرار من الجامعة العربية، موضحا أن قمة تونس العربية ليست أول قمة تغيب عنها سوريا.

وعن القضية الفلسطينية، ذكر السبسي أنه لا علم لنا بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن تونس تتعامل بواقعية مع العائدين من بؤر التوتر، وعندما يشكل العائدون تهديدا لتونس سنتعامل مع الموضوع، مشددا على أنه لا يمكن أن نرفض عودة أي تونسي يريد الرجوع إلى أرضه.