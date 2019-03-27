القبض في النمسا على متعاطف مع داعش بتهمة تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا

قبضت الشرطة النمساوية، على أحد المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، بسبب تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا، وذلك حسبما أعلن كل من الادعاء العام الألماني ومديرية الأمن الجنائي بولاية بافاريا، في ميونخ اليوم الأربعاء.

وأشار الادعاء العام إلى أن العراقي البالغ من العمر 42 عاما قام قبل نحو خمسة أشهر بشد سلك فولاذي فوق قضيبي خط السكة الحديدية الخاص بقطار ICE الألماني السريع بين مدينتي نورنبرج و ميونخ.

وذكر الادعاء العام في فيينا أن هناك اشتباها ملحا بالعراقي بأنه نفذ عمليتين إرهابيتين على خطوط للسكك الحديدية بألمانيا في ديسمبر 2018.

وهناك تهمتان محددتان يواجههما العراقي، أولاهما شد سلك حديدي في 7 أكتوبر الماضي بين ساريتي التيار الكهربائي الرئيستين على خط السكة الحديدية بين مدينتي نورنبرج و ميونخ، بالقرب من مدينة أليرسبرج، و وضع إسفين خشبي مقوى بأجزاء معدنية على قضيبي السكة الحديد لإخراج القطار الذي يسير فوقه عن مساره، وذلك حسبا ذكر الادعاء العام في ميونخ اليوم.

ومر قطار سريع فعلا بهذه العوائق ولكنه لم يخرج عن مساره بل تضرر بشكل بسيط.

وكانت الشرطة في برلين قد تحدثت في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ديسمبر الماضي عن تدخل مشابه في خط السكة الحديدية في منطقة كارلسهورست، تسبب في تضرر أسلاك التيار الكهربائي المغذية للقطارات.

وعثر المحققون هنا أيضا على كتابات باللغة العربية و راية خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية، بالقرب من مكان الجريمة.

وأكد الادعاء أن عملية القبض على العراقي المشتبه به تمت أمس الأول الاثنين بالفعل، وقال إن المتهم لا يزال يدلي بأقواله أمام محققين ألمان في فيينا.