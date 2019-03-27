وزارة الدفاع الكازاخية تعلن سقوط ضحايا في حادث تحطم المروحية

أعلنت السلطات في جمهورية كازاخستان أن المروحية التي سقطت اليوم الأربعاء بمقاطعة كيزيلوردا جنوب البلاد، من طراز "مي-8" تابعة للقوات المسلحة الكازاخية، وكان على متنها 13 شخصا، وأشارت إلى سقوط ضحايا لم يعرف عددهم بعد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم الطواريء في كازاخستان، نورسلطان نورأحميدوف، قوله: "في الساعة 17.35 (الساعة 14.35 بتوقيت موسكو)، تلقت وحدة التحكم "112" رسالة حول تحطم مروحية من طراز مي-8، سقطت في ظل ظروف غير معروفة، واحترقت بالكامل، وهي تابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية أنه وفقا للبيانات الأولية من مكان الحادث، هناك ضحايا ويجري تحديد عددهم وحالالتهم.