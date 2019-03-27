الولايات المتحدة: تم تضييق فجوة الخلافات بين بيونج يانج وواشنطن في قمتهما الثانية

قال قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية روبرت أيبرامز، اليوم الأربعاء، إنه تم تضييق فجوة الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال قمتهما الثانية في الشهر الماضي إلا أن قواته مازالت بحاجة للحفاظ على الاستعداد العسكري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن القائد أيبرامز قوله: إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تبادلتا مواقفهما بصراحة خلال قمتهما في هانوي وتم تضييق فجوة الخلافات بينهما نحو اتفاق ممكن.

وقال إن الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم والمستقبل المشرق للشعب الكوري الشمالي مستمرة، مؤكدا على أن بذل الجهود الدبلوماسية هو أمر صعب، إلا أنها أدت إلى تحويل الوضع من الاستفزازات إلى تخفيف التوتر.

وأشار إلى إنه لا يزال يراقب الحقيقة التي تشير إلى انعدام التغيير في القوات العسكرية الكورية الشمالية التقليدية غير متوازنة، وقال: إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية يتطلب الحفاظ على الاستعداد العسكري.

وقال قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ فيليب ديفيدسون، إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى أي اتفاق حول نزع السلاح النووي، إلا أنهما شهدتا تضييق فجوة الخلافات بينهما في العديد من القضايا.

وأوضح أنه لا يعتقد بأن كوريا الشمالية ستتخلى بشكل كامل عن أسلحتها النووية وقدراتها على انتاجها، مضيفا أنه سيدعم باستمرار عملية الضغط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الحفاظ على الاستعداد العسكري.