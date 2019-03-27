الكرملين ينفي علمه بخطة نتنياهو لتسوية الأزمة السورية



نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة إسرائيلية للتسوية في سوريا.

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو قد نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين خطة لإنهاء وتسوية الأزمة في سوريا، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا، لم يحدث هذا خلال زيارة نتنياهو في شهر فبراير الماضي لموسكو"، وأوضح أن الكرملين لا يعلم شيئا عن أي خطة تسوية في سوريا تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عنها مع الرئيس بوتين.

كان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه نقل للرئيسين الروسي والأمريكي خطة لتسوية الأزمة السورية وبحث هذه الخطة مع الرئيس الروسي أثناء زيارته الأخيرة لموسكو الشهر الماضي.