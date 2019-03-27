"اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".. شعار دائمًا ما يكتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريداته على حسابه بموقع "تويتر"، وذلك بشكل أسبوعي أو ما يزيد على ذلك، فما سر هذا الشعار؟!

يرمز شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" للسياسة الأمريكية التي روج لها "ترامب" منذ حملته الانتخابية في عام 2016 وحتى الآن، والذي غالبًا ما يختصره الأمريكيون باسم (MAGA)، وغالبًا ما يستخدمه ترامب للتذكير بالتمسك بسياساته في ظل اشتداد المعارضة في أمريكا ضده، خاصة بعد سيطرة أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض على مجلس النواب الأمريكي.

هذا الشعار لم يستحدثه ترامب، فقد استخدمه في السابق عدة رؤساء أمريكيين خلال حملاتهم الانتخابية الناجحة منهم: رونالد ريجان في حملته الانتخابية في عام 1981، وبيل كلينتون الذي هتف به خلال خطبه الانتخابية في عام 1992، كما استخدمته المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون في إعلان إذاعي بثته حملتها الرئاسية التمهيدية عام 2008.

وارتبط الشعار باستحداث متغيرات واسعة المدى في مجالات الفنون والترفيه والسياسة الأمريكية، أما عن سبب استخدام "ترامب" للشعار، فيوضح خبير استطلاعات الرأي الديموقراطي، دوجلاس شوين، أن ذلك يرجع لكون الشعار هو الأكثر رنينًا في التاريخ الأمريكي الحديث، كما أن الرئيس يستشهد به مستندًا على الأغلبية الكبيرة من الأمريكيين الذين يعتقدون أن البلاد في تراجع، فيما يراه آخرون في الولايات إنه شعار يميل نحو العنصرية.

آخر تغريدة نشرها ترامب على حسابة الرسمي تحوي الشعار.