وكيله يؤكد: المؤشرات بين فتحي والأهلي دائما جيدة

ألمح نادر شوقي مدير أعمال أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي إلى إمكانية استمرار اللاعب المخضرم بصفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الجاري.

صرح نادر شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس "لقد حدد النادي الأهلي جلسة يوم الاثنين المقبل الساعة 11 ظهرا، واختيار مكانها متروك لمسؤولي النادي".

وبسؤاله عن إمكانية بقاء أحمد فتحي مع الأهلي، أجاب شوقي "المؤشرات دائما جيدة، ولم يسبق أن كانت غير جيدة، طالما اللاعب في النادي إذن هو قريب دائما، بعكس الأمور في ناد آخر".

وأكد نادر شوقي "لا توجد خلافات بين اللاعب والنادي، إذا كان أحمد فتحي رافضا للتفاوض، لن يفعل ذلك.. بل من الممكن أن ينتظر لنهاية الموسم ويرى ما سيحدث".

وختم تصريحاته "لكن بمجرد إعلان الأهلي عن جلسة، تجاوبنا".

وينتهي تعاقد الأهلي مع أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، علما بأن اللاعب انضم لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وخرج مرتين للاحتراف الخليجي بصفوف كاظمة الكويتي ثم أم صلال القطري في صيف 2014.