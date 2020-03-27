أعرب نجم الراي الجزائري الشاب مامي عن سعادته للعودة للساحة الغنائية بعد غياب 10 سنوات من خلال ديو جديد جمعه بـ "سول كينج" والذي يحمل عنوان “ça fait des années”.

وأوضح مامي خلال لقائه أمس الخميس مع الإعلامي بلال العربي في برنامج B my guest على شاشىة Lbc، أنه تخوّف من التجربة في البداية، لكنه كان يعلم أن "سول كينج" لديه حضور لافت وجمهور كبير، وهو عامل من العوامل التي حفزته للعودة بعد تعطّش جمهوره لفنه لسنوات طويلة.

كما تطرق اللقاء عن رأيه في بعض المطربين الذين حاولوا تقليده واستنسخوا صوته وستايله في الغناء، فأكد مامي أن التقليد ترجمة لحب الناس له وهو شيء يسعده ولا يغضبه.

وعن جيل موسيقى الراي حاليا قال: "لأن كله صار أكل خفيف أو وجبة خفيفة، حيث إننا كنا ندير كل شىء بالأغنية، من عمل أبحاث على الموسيقى والكلمات والأداء لتقديم وجبة متكاملة، وهو ماجعل هؤلاء الشباب غير قادرين على الوصول إلى ما وصل له جيلنا"، لافتًا إلى أن أفضل صوت في الجيل الجديد كان الشاب عقيل رحمة الله عليه، بالإضافة إلى محمد الأمين من الجيل القديم.

كما تحدث مامي عن الديوهات في حياته، خاصة تجربته مع سميرة سعيد فى اغنية "يوم ورا يوم"، وكاظم الساهر من خلال ديو "أجلس في القهوة"وكيف جاءتهم فكرة الديو في تقديمه باللهجتين الجزائرية والعراقية، وإليسا من خلال اغنية " فى سيرتك "، كما كشف عن تفاصيل دويتو كان سيجمعه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، لكنه لم يكتمل بسبب مشاكل إنتاجية.

وعن جديده بعد الديو الأخير، أكد مامي أن لديه خطة جديدة لتقديم مجموعة اغاني سينجل ليكون بعدهم ألبوم جديد ولكن بشكل تدريجي.

وأكد خلال اللقاء عن عشقه لبلده الجزائر، التي لا يستطيع الابتعاد عنها أكثر من شهرين رغم استقراره في فرنسا؛ لأنها بمثابة الأكسجين الذي يتنفسه.

يذكر أن برنامج B My Guest يعرض كل خميس على شاشة “LBC” في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الجمعة على شاشة روتانا موسيقى في الخامسة والنصف مساء.