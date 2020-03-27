الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعقدان الاسبوع المقبل أول اجتماع بشأن اتفاق بريكست

قرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاتفاق عبر دائرة فيديو مغلقة بسبب إجراءات الحظر المفروضة؛ نظراً لتفشي وباء فيروس (كورونا)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الجمعة.

ويرأس الاجتماع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش ووزير الدولة البريطاني مايكل جوف.

ويؤكد الطرف الأوروبي، أن انعقاد هذا الاجتماع رغم الظروف الصعبة يظهر التزام بروكسل السياسي بضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية (بريكست)، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية لبناء شراكة مستقبلية قوية.

وتتولى هذه اللجنة المشتركة مهمة الإشراف على تنفيذ وتطبيق اتفاق (بريكست)، ومن مهامها حل النزاعات المحتملة حول تفسير الاتفاقية في حال حدوثها.

ومن المقرر أن يجري المشاركون في الاجتماع تقييم سياسي لتنفيذ الاتفاقية، خاصة في مجال تنفيذ البروتوكول المتعلق بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، وكذلك بشأن حقوق المواطنين.

ويعتبر عمل اللجنة موازياً لمفاوضات الاتفاق المقرر أن يرتب العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد في 31 يناير الماضي.

وتؤكد مصادر المفوضية أن المفاوضات مع بريطانيا مستمرة عبر عدة آليات رغم إجراءات العزل الناتجة عن تفشي (كورونا)، والتي تمنع السفر وتنظيم اللقاءات المباشرة.