الجزائر تخشى تسلل مقاتلين إليها بين مواطنيها العالقين في تركيا

وضعت الجزائر شروطا لإعادة مواطنيها العالقين في تركيا، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير اللازمة للتكفل بهم بالتنسيق والتعاون مع سلطات هذا البلد.

وطمأنت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الخميس، المواطنين العالقين وأسرهم بأنه ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن بعد التأكد من هوية الكثير من منهم.

وأوضح ذات المصدر أنه "سيتم التأكد من هوية كل العالقين الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل"، مشيرا إلى أن "الكثير منهم لا يحوزون لا على تذاكر السفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية".

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيانها أنه تم إجلاء كل المواطنين العالقين في تركيا وعددهم 1811 من خلال تخصيص ست طائرات لهم.

يذكر أن عددا كبيرا من الدول أرسلت رحلات طيران لإعادة مواطنيها من الخارج، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم تستبعد مصادر متابعة للشأن الدولي، أن يكون موقف الخارجية الجزائرية مرتبط بمخاوف من محاولة استغلال مقاتلين في الجماعات المسلحة في سورية الوضع، ومحاولة الدخول إلى الجزائر رفقة المواطنين "العاديين".

يشار إلى أن سفارة تركيا في الجزائر أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول إلى الأحياء الجامعية بمدينة كارابوك شمالي تركيا، وأنهم سيبقون فيها إلى حين تمكينهم من العودة إلى بلادهم.

ولم تذكر السفارة التركية عدد الرعايا الجزائريين بالضبط لكن مصادر إعلامية جزائرية قدرتهم بنحو 1500 شخص.