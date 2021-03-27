عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بشأن تطورات جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة، والتي تتبع الخط الملاحي «EVER GREEN»، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

وفيما يلي نرصد أبرز تصريحات «ربيع» خلال المؤتمر الصحفي:

- الحجم الكبير للسفينة يشكل صعوبة في التعامل معها، ولم تقع إصابات أو وفيات أو تلوث أو بقع من الزيت أو وقود من السفينة.

- نشاط الرياح ليس السبب الوحيد لجنوح السفينة.. وهناك أسباب فنية وأخرى شخصية للمرشد والقبطان لا يمكن تحديدها إلا بالتحقيق.

- عدد سفن الانتظار 321 تم تقديم كل الخدمات اللوجستية لها والتعامل معها في المجرى الملاحي بشكل سريع، ونتعهد بعد انتهاء الأزمة بتناوب العمل 24 ساعة ولن نعطل تلك السفن أبدًا.

- القناة شهدت مرور 12 سفينة من الجنوب و30 سفينة من الشمال يوم الثلاثاء دون مشكلات.. وقادرة على استيعاب سفن بحجم السفينة البنمية الجانحة وأكبر منها.

- السفينة البنمية مرت سابقًا من قناة السويس دون مشكلات.. والقناة شهدت عبور سفينة حمولتها 240 ألف طن يوم الجنوح.

- القناة شهدت عبور 18 ألفًا و800 سفينة العام الماضي ولما يحصل حادث أو حادثتين في المجرى الملاحي فهي نسبة لا تذكر.

- حادث الجنوح لم يقع في قناة السويس الجديدة وإنما عند المدخل الجنوبي على بعد 35 كم من السويس.. ولو حصل في قناة السويس الجديدة كان الموضوع اتحل.

- عدد القاطرات المشاركة في أعمال تعويم السفينة البنمية الجانحة ارتفع من أربعة يوم الثلاثاء إلى 14 قاطرة الآن، وقد نلجأ لاستبدال واحدة بأخرى الفترة المقبلة.

- أزمة السفينة الجانحة كان من الممكن أن تنتهي في حدود الساعة 11 مساء أمس الجمعة لولا الجزر، وأدخلنا الكراكات للعمل من 12 صباحًا حتى 2 ظهرًا للوصول إلى عمق 18 مترا.

- الولايات المتحدة والصين واليونان والإمارات عرضت تقديم خدمات للمساعدة.. ندرس كل العروض ومن الممكن أن نستعين بها في الخطة الصعبة

- الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن استعدادها لتقديم أي مساعدات أو استشارات خلال الفترة المقبلة وسنطلب هذا الدعم في الوقت المناسب.

- لدينا سيناريوهات للتعامل مع السفينة الجانحة، ونلجأ إلى السيناريو الثالث للتعامل مع السفينة الجانحة والذي يقضي بتخفيف الحمولات، إذا لم تفلح الجهود الحالية.

- تقدير التعويضات والخسائر بشكل دقيق بعد انتهاء التحقيقات.. وتحديد الجهة المسؤولة عن التحقيقات في مرحلة لاحقة.

- لا أعتقد تغيير التوكيلات الخطوط الملاحية لقناة السويس؛ نتيجة لأزمة السفينة الجانحة، واعتماد طرق بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح عملية مكلفة تستهلك وقودًا ووقتًا أكبر.

- لن نمنع أي من السفن المنتظرة من اللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح، لكن لو هينتظر أكثر من يوم في قناة السويس فهو أقصر من العبور في رأس الرجاء الصالح.

- قناة السويس كممر لا دخل لها في حادث السفينة الجانحة أو تأثير فيه، وهو حادث يقع عالميًا وسيتكرر حدوثه.

- لن نفقد عملاءنا بسبب الحادث، ومن الممكن أن نقدم حوافز ونرى المتاح للمساعدة ونرى ما يمكن تقديمه للسفن لأنه لا يمكن التخلي عن عملائنا.

- قناة السويس في الحب والتقدير مبنامش عشان نخلص من المشكلة دي وتعود قناة السويس للمجرى الملاحي الأكثر أمنا في العالم كله.