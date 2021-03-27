قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لم يعتاد على الهروب أو الفشل، معقبًا: «أنا جندي مقاتل من يوم ما أتخرجت من الكلية الفنية العسكرية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه جاهز لأي استجواب أو طلبات إحاطة مقدمة في مجلس النواب، متابعًا: «لو أنا أخطأت أتحاسب، ولو أنا مأخطتش يشدوا على أيدي ونكمل التطوير اللي بدأناه».

وتوجه بكلمة لأهالي الصعيد، قائلًا: «حقكوا تزعلوا.. وأنا بعتذرلكوا.. ولو بأيدي أسوق كل قطر بنفسي، وبقولهم البقية في حياتكم ولن يحدث هذا الحادث الأليم مرة أخرى».

وذكر أنه بتفريغ المكالمات بين سائقي قطار الركاب والبرج وجدوا أن السائق أبلغ البرج صارخًا بأن بلف الهواء مغلق، مستكملًا: «سائق القطر صرخ وقال إن بلف الهوا انضرب وأنا واقف غصب عني وفي قطار جاي ورايا».

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، أمس الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.