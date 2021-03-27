جلال يغلق الباب في وجه نجوم الإسماعيلي الطامحين للرحيل

أغلق إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي، الباب في وجه نجوم الدراويش الطامحين في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأي سبب كان، مؤكدًا على رفضه لفكرة رحيل أي منهم قبل تقديم الإضافة للفريق.

وشدد جلال فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الالتزام بعقودهم مع النادى وعدم التفكير فى مناقشة أى عروض تصلهم مع وكلاء أعمالهم في الوقت الحالي، منعاً لتشتت ذهنهم خاصة أن الإسماعيلى تنتظره مهمة صعبة بجدول الدوري وهى الهروب من دوامة الهخبوط وتحسين ترتيبه بالمسابقة.

وقال جلال للاعبى الإسماعيلى، إنه اعتاد طوال مسيرته التدريبية عدم الوقوف ضد مصلحة أى لاعب بل والموافقة على رحيله طالما توافر عرض مميز، ولكن هذا لن يحدث فى الإسماعيلى قبل مصالحة الجماهير الغاضبة وإعادة الفريق الأصفر لعهده الذهبى مهما كانت المغريات.

ويعد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى أبرز لاعبى الدراويش الذين تلقوا عروضا للرحيل خلال الفترات السابقة، وترددت أنباء عن دخول الأهلى والزمالك مفاوضات كثيرة للتعاقد معهما.