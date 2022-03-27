نسبة المشاركة في انتخابات ولاية زارلاند الألمانية تجاوزت 25%

تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات ولاية زارلاند الألمانية ،حتى بعد ظهر اليوم الأحد 25% من إجمالي عدد الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب والبالغ 750 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات محلية تجرى في ألمانيا بعد انتخابات البرلمان الاتحادي في سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن فوز حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي.

وأعلنت إدارة الانتخابات أن نسبة المشاركة بدون احتساب الناخبين الذين شاركوا عبر البريد وصلت إلى 5ر28% حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

واستندت هذه الأرقام إلى مسح عشوائي في 49 مقرا انتخابيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة الانتخابات إنه لا تتوافر بيانات عن إجمالي نسبة المشاركة ،بعد احتساب الناخبين الذين صوتوا عبر البريد.

كانت نسبة المشاركة (بدون احتساب الناخبين عبر البريد) وصلت إلى 6ر32% في نفس الفترة المشار إليها في الانتخابات، التي جرت في الولاية قبل خمسة أعوام في عام 2017.

وأضافت المتحدثة أنه نظرا لارتفاع نسبة المشاركين عبر البريد، فإن من غير الممكن توقع ما إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية ستزيد أو ستقل عن النسبة في عام 2017.

كانت أخر استطلاعات الرأي أظهرت تأخرا ملحوظا للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في الولاية، برئاسة رئيس حكومة الولاية توبياس هانز عن حزب شولتس الاشتراكي الذي يعد الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في زارلاند الواقعة غربي ألمانيا على حدود فرنسا ولوكسمبورج.

وحسب نتائج استطلاعات الرأي، فإن نائبة رئيس حكومة الولاية، انكه ريلينجر، لديها فرص جيدة لكي تكون أول رئيسة حكومة اشتراكية في ولاية زارلاند.

يذكر أن حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل يحتكر منصب رئيس الحكومة في زارلاند منذ نحو 23 عاما.