الزراعة: الدولة شهدت طفرة في كافة المجالات خلال الفترة الأخيرة

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن: "الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة في كافة المجالات".

ونوه القرش، خلال مقابلة خاصة مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة "المصرية الأولى"، اليوم /السبت/ ، إلى أن توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري شهد طفرة كبيرة للغاية، مبينا أن الفترة الحالية فترة استهلاكية للمصريين خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة التموين وكافة المنافذ التابعة للدولة المصرية لإتاحة السلع للمواطنين، كما قمنا بعمل 191 منفذا ثابتا في كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن سلسلة منافذ متنقلة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع كميات من منتجات الدواجن بالكامل بأسعار مناسبة جدا، ولدينا اكتفاء ذاتيا من منتجات الإنتاج الداجني سواء اللحوم أو البيض وذلك نتيجة للجهود التي قامت بها الدولة المصرية.

وتابع: "ونحن نشجع المستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الداجنى لزيادة حجم الإنتاج، فضلا عن فتح منافذ لتوفير فرص للمواطنين لضخ كميات كبيرة من المنتجات".