الأردن يعلن إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرات قادمة سوريا

أعلن الأردن، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من سوريا إلى أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى فرار المهربين"، مشيرا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم العثور على 1,021,851 حبة كبتاجون و35 كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية "تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب".