كييف: الاستفتاءات الزائفة في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا لاغية وباطلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، إن «الاستفتاءات الزائفة في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا لاغية وباطلة».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «لن تعترف أي دولة في العالم بالتغيير في حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، وبدلاً من ذلك، ستواجه روسيا ردودًا دولية أقوى، مما يزيد من عزلتها».

Fake referendums in the occupied parts of Ukraine are null and void. No country in the world will ever recognize the forceful change of Ukraine’s internationally recognized borders. Instead, Russia will facе an even stronger international response, further deepening its isolation