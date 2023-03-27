 تقارير: وزراء إسرائيليون هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات القضائية - بوابة الشروق
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تقارير: وزراء إسرائيليون هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات القضائية

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:38 ص

 

قالت تقارير إعلامية، إنه كان من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للأمة، صباح اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، بيد أنه تم تأجيل الخطاب وسط خلافات داخل ائتلافه.

وذكرت التقارير أن عدة وزراء هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات.

وذكرت تقارير سابقة أن نتنياهو قد يجمد الخطط المثيرة للجدل لحكومته الدينية اليمينية التي أثارت مظاهرات حاشدة وقلقا في الداخل والخارج على مدى شهور.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تجمع فيه عشرات المتظاهرين أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس.

ومن ناحية أخرى، دعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إلى إضراب عام، يؤثر أيضا على حركة الطيران، إذا لم يوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.


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