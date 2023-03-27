رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: هذه الأوقات مختلفة عن أي وقت مضى

دعا رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود، اليوم الإثنين، إلى مواصلة أداء واجبهم والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة بشأن خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي.

وقال هاليفي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري "هذه الأوقات مختلفة عن أي أوقات شهدناها من قبل. لم نشهد توالي مثل هذه الأيام المليئة بالتهديدات الخارجية، بينما تتشكل عاصفة في الداخل"، بحسب وكالة رويترز.

واتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، اليوم، على تأجيل التعديلات القضائية إلى الصيف المقبل، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق طالت أنحاء إسرائيل اعتراضا على المشروع.