شولتس يؤكد تسليم 18 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في روتردام مساء اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية حصلت من ألمانيا على 18 دبابة قتال حديثة طراز ليوبارد 2 ايه6.

وقال شولتس: "سلمنا ما كنا أعلنا عنه".

وكانت طواقم الدبابات الأوكرانية أتمت تدريباتها على الدبابة ليوبارد بتدريب بالذخيرة الحية في منتصف الشهر الجاري.

ولم تعلن السلطات الألمانية من قبل عن نقل الدبابات كما حدث أيضا عند نقل أنظمة الأسلحة الأخرى لأسباب تتعلق بالسرية والأمن.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أول من أرد تقريرا عن وصول الدبابات إلى أوكرانيا.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في الخامس والعشرين من يناير الماضي بعد فترة طويلة من الجدل السياسي الداخلي أنها تستهدف "تجميع كتيبتين مدرعتين مزودتين بدبابات ليوبارد2 لأوكرانيا بشكل سريع".

يذكر أن الكتيبة الواحدة في أوكرانيا تتزود في العادة بـ 31 دبابة.

وجاء في طليعة الدول المشاركة في هذا الهدف بولندا والنرويج وكندا وإسبانيا.

ويشار إلى أن بولندا سلمت أوكرانيا في فبراير الماضي أول أربع دبابات غربية طراز ليوبارد2 ايه4.

وسلمت ألمانيا 18 دبابة طراز ليوبارد 2 ايه6 بينما قدمت البرتغال 3 دبابات أخرى من هذا الطراز.

ويفترض خبراء على نحو راسخ أن الدبابة ليوبارد 2 تتفوق بشكل ملحوظ على الدبابات الروسية، وأحد أسباب هذا التفوق يتمثل في أنها تتمتع بنظام أسلحة مستقر يتيح لها القدرة على إطلاق النار أثناء السير، بينما يتعين على الدبابة الروسية تي-72 التي تستخدمها القوات الروسية بكثرة، أن تتوقف عند إطلاق النار.

وكانت طواقم المدرعات الأوكرانية تدربت في ختام تدريباتها في ألمانيا في ساحة برجن للتدريبات العسكرية في ولاية سكسونيا السفلى على شن هجوم على عدو والانسحاب من المنطقة.

وقال العميد بيورن شولتس قائد مدرسة القوات المدرعة التابعة للجيش الألماني هناك إن الهدف من التدريب كان "تأهيل القوات للقدرة على القتال بشكل مستقل تماما بهذه الدبابة الحديثة للغاية أو أحدث دبابة يمكننا أن نقدمها".

وكانت الطواقم تمكنت من تدمير ما يتراوح بين 82% و85% من الأهداف، ورأى المدربون الألمان أن هذه النسبة جيدة جدا.

من جانبه، قال نائب الأدميرال الفرنسي إيرفيه بلجان المدير العام لمهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي والذي كان قد وصل إلى منطقة برجن للتدريب في ألمانيا إن "الأوكرانيين مقبلون على أخطر مرحلة في الحرب، إذا تمكنوا من استخدام دبابات أفضل مثل ليوبارد، فإنهم سيكونون قادرين على الاختراق والمضي صوب الهجوم المضاد".