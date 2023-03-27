تشكيل هجومي لـ غانا في مواجهة أنجولا بتصفيات كأس الأمم

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كشف كريس هويتون المدير الفني لمنتخب غانا، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة أنجولا مساء اليوم الإثنين، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف منتخب أنجولا نظيره الغاني على ملعب 11 نوفمبر، والتي ستنطلق في السادسة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل منتخب غانا في مواجهة اليوم كما يلي:

أتي زيجي في حراسة المرمى

الدفاع: شيندلر، مينساه، دانيال أمارتي، أودو

خط الوسط: إدموند أدو، ساليس عبد الصمد، جوردان آيو

الهجوم: محمد قدوس، كمال الدين سليمانا، أنطوان سيمنيو.