إصابة 12 فلسطينيا خلال مداهمة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا، اليوم الإثنين، خلال مداهمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن 6 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز جراء "اعتداء" المستوطنين عليهم بغاز الفلفل والضرب، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأوضحت أن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات بالضرب، وإصابة سادسة بالضرب في الرأس، وصفت حالتهم بالمستقرة.

وقال مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين والمركبات في حوارة الأمر، الذي أدى إلى إحراق شاحنة، فيما هاجم المستوطنون مركبات الإسعاف.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 6 فلسطينيين بينهم طفل خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، أن قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم "عقبة جبر" للاجئين في أريحا، وحاصرت منزلا قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة بينها وبين مسلحين فلسطينيين.

وبحسب المصادر، أصيب 6 فلسطينيين، منهم أربعة بالرصاص الحي، واثنين بالرصاص، وآخرين بحالات اختناق خلال عملية المداهمة.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا بعد محاصرة منزل كان يتحصن بداخله في أريحا وجرى نقله إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية للتحقيق معه.