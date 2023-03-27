النائبة إيلاريا حارص: بدء جلسات الحوار الوطني رد قوي على المشككين بجدواه

رحبت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه مساء أمس الأحد، والتي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، منوهة أن هذه القرارات في غاية الأهمية بشأن انعاش الحياة السياسية وبث فيها الروح من الجديد.

ونوهت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني، جاء تلبية لكثير من المطالب التي ظهرت على الساحة الفترة الأخيرة، من منطلق كون الحوار الوطني بارقة أمل للمصريين من أجل الخروج بروشتة إصلاح تساهم في تجاوز مصر تحدياتها الراهنة.

وردت نائبة الشعب الجمهوري على المشككين بجدوى الحوار الوطني، منوهة أنه يسير بخطى محسوبة وثابتة، وسينجم عنه قرارات تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة في المجتمع، معقبة: "الإعلان عن بدء الحوار الوطني يمثل أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.

وثمنت حارص بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، موضحة أنه جاء ضمانا للتأكيد على نزاهة الانتخابات وإجرائها بكل شفافية.