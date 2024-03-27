مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين خلال سير سيارة ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 7 أخرين، ونقلت الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.