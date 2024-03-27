تفاعل كبير مع أنشطة ثقافة القاهرة في احتفالات ليالي رمضان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى تقديم ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، وذلك ضمن البرنامج المعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة روض الفرج للفنون الشعبية ببيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع عرضا فنيا تضمن مجموعة من الرقصات المتنوعة "ألعاب شعبية، بامبوطية، صعيدي، التنورة، إسكندراني، الحارة الشعبية"، إضافة لفقرة الأراجوز، وورشة رسم على الوجه، بجانب عرض للتنورة.

جاء ذلك بحضور شاهيناز عطية مدير عام فرع ثقافة القاهرة، هشام الشورى رئيس مجلس ادارة نادي الطيران، وأعضاء مجلس الادارة، ومسئولى جمعية شريان العطاء لرعاية الأيتام، ومدير بيت الثقافة.

وفي سياق متصل ووسط حضور وتفاعل جماهيري أقام قصر ثقافة المطرية ليلة رمضانية قدمت فيها فرقة القاهرة للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة الدكتور عادل مصطفى ورشا فتحي، تضمن باقة من أجمل الأغاني ومنها "بحبك يا مصر، دارت الأيام، للصبر حدود، أم البطل، وضمن الاحتفالية تم تنفيذ ورشة رسم على الوجه، بالإضافة إلى عمل معرض متنوع عن رمضان.

ومن ضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، عقدت محاضرة عن "الأخلاق الحميدة والقدوة الحسنة" بقصر ثقافة مصر الجديدة، تحدثت بها هدى الإنشاصي خبير بوزارة التربية والتعليم عن القيم الأخلاقية لدى الشباب كالتعاون وحب الخير، والرحمة والوفاء وقيم أخلاقية أخرى تنمو لديهم وتتركز وتدفعهم للبحث عن الحقائق، كما نفذ قسم التمكين الثقافى بالفرع ورشة خيامية بمدرسة الأمل للصم بنات بحلوان.